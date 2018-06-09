09.06.2018, Донецк, Михаил Рябов
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Война, Донбасс, Украина

МВД ДНР опубликует фамилии, имена, телефоны убийц Моторолы и Гиви


МВД ДНР в ближайшие дни опубликует фамилии, имена, телефоны убийц известных ополченцев Михаила Толстых «Моторолы» и Арсена Павлова «Гиви».

Об этом сообщил глава республики Александр Захарченко в интервью RT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшее время пресс-служба МВД — я думаю, на следующей неделе — представит доклад по этому вопросу. И на этой пресс-конференции будут названы и исполнители, и организаторы, то есть имена, фамилии, телефоны», – сказал он.

Захарченко подчеркнул, что бойцы ДНР продолжают гибнуть ежедневно на войне, – просто, в отличие от Гиви и Моторолы, они не были столь известны среди журналистов.

«Каждый из тех, кто надел форму, имеет боевые награды и в руках держит оружие, ещё в 2014 году знал, на что идёт. И этот выбор мы сделали сознательно. На самом деле у нас каждый месяц погибают ребята, тоже известные командиры, просто они меньше общались с журналистами. Но это война. Поэтому здесь это — нормальное явление. Но, конечно, никто не хочет умирать», – сказал глава ДНР.

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