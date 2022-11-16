МВД об угрозе терроризма в Крыму: Украина ни перед чем не остановится

16.11.2022  17:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Севастополь, Терроризм


МВД РФ уделяет особое внимание работе в Крыму и Севастополе.

Об этом сегодня в Совете Федерации РФ заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МВД РФ уделяет особое внимание работе в Крыму и Севастополе. Об этом сегодня в...

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«Могу сказать, что весь личный состав нацелен на выявление любых приготовлений к совершению террористических актов и экстремистской деятельности.

Практически все мы работаем над этим с нашими коллегами из других силовых структур. Есть результаты этой работы. В 2022 году по материалам МВД две организации признаны террористическими, три – экстремистскими. Все они преимущественно проукраинские, националистического толка.

Мы пофамильно отслеживаем тех субъектов, которые вызывают у нас обоснованное подозрение и делаем все от нас зависящее, чтобы спрофилактировать проведение террористических и экстремистских акций.

Если не удалось их пресечь, то раскрыть и привлечь к ответственности.

Такая работа будет продолжаться впредь. Работа в Крыму и Севастополе носит для нас приоритетный характер, потому что мы знаем: наши соседи ни перед чем не остановятся. Для них понятия добропорядочности, человечности напрочь отсутствуют. Мы от них ждать можем все, чего угодно. А мы делаем все, чтобы это было невозможно», – сказал Колокольцев.

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