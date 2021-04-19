МВД предупредило о провокациях в день послания Путина

19.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Команда осужденного российского блогера-либерала Алексея Навального анонсировала несанкционированные протесты на 21-е апреля, день, когда президент России Владимир Путин должен озвучить свое послание Федеральному собранию. В соцсетях команды Навального на эту дату анонсировали «финальную битву между добром и нейтралитетом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что некоторые из окружения заключенного блогера спешно покинуло Россию. Речь идет о либерале Владимире Милове. «Мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть важный участок работы», – сообщил он в соцсети.

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Руководитель штаба Навального Леонид Волков, директор признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов и соратница блогера Мария Певчих также находится за границей, а ряд руководителей штабов перестали выходить на связь.

В то же время, в МВД России призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях и пообещали не допустить провокаций:

«Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности».