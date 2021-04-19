Подпишись на рассылку
19.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политические диверсии, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

МВД предупредило о провокациях в день послания Путина


Команда осужденного российского блогера-либерала Алексея Навального анонсировала несанкционированные протесты на 21-е апреля, день, когда президент России Владимир Путин должен озвучить свое послание Федеральному собранию. В соцсетях команды Навального на эту дату анонсировали «финальную битву между добром и нейтралитетом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что некоторые из окружения заключенного блогера спешно покинуло Россию. Речь идет о либерале Владимире Милове. «Мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть важный участок работы», – сообщил он в соцсети.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Руководитель штаба Навального Леонид Волков, директор признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов и соратница блогера Мария Певчих также находится за границей, а ряд руководителей штабов перестали выходить на связь.

В то же время, в МВД России призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях и пообещали не допустить провокаций:

«Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть