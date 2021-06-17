МВД Сербии намекает на невменяемость главы МИД Хорватии

17.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал вчерашний призыв министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана к членам ЕС, не признавшим Косово.

Грлич-Радман (см. заглавное фото) призвал эти государства признать Косово и противодействовать изменению границ на Западных Балканах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», глава МВД Сербии назвал призывы главы МИД Хорватии взаимоисключающими. Так он отреагировал на вчерашнее предложение Гордана Грлич-Радмана к странам ЕС, которые и по сей день не признают Косово, сделать это, одновременно выступив против изменений границ на постюгославском пространстве.

«Как можно в одном предложении требовать признания так называемого Косово и выступать против изменения границ на Балканах? – удивился Вулин. – Ответить на это может только медицина, но нет науки, которая могла бы ответить, почему так называемое Косово имеет право стать государством, а Республика Сербская должны оставаться энтитетом Боснии и Герцеговины. И как Балканы станут стабильными, если Сербия распадется?».

Также Вулин выразил надежду на то, что Грлич-Радман после его ответа не станет в очередной раз жаловаться на нападки сербской стороны на него.

Александр Вулин.