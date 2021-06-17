17.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия, Хорватия
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МВД Сербии намекает на невменяемость главы МИД Хорватии

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал вчерашний призыв министра иностранных дел Хорватии Гордана...

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин прокомментировал вчерашний призыв министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана к членам ЕС, не признавшим Косово.

Грлич-Радман (см. заглавное фото) призвал эти государства признать Косово и противодействовать изменению границ на Западных Балканах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», глава МВД Сербии назвал призывы главы МИД Хорватии взаимоисключающими. Так он отреагировал на вчерашнее предложение Гордана Грлич-Радмана к странам ЕС, которые и по сей день не признают Косово, сделать это, одновременно выступив против изменений границ на постюгославском пространстве.

«Как можно в одном предложении требовать признания так называемого Косово и выступать против изменения границ на Балканах? – удивился Вулин. – Ответить на это может только медицина, но нет науки, которая могла бы ответить, почему так называемое Косово имеет право стать государством, а Республика Сербская должны оставаться энтитетом Боснии и Герцеговины. И как Балканы станут стабильными, если Сербия распадется?».

Также Вулин выразил надежду на то, что Грлич-Радман после его ответа не станет в очередной раз жаловаться на нападки сербской стороны на него.

Александр Вулин.


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