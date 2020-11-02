МВД Сербии: «Продолжим обучать сотрудников совместно с ФСБ и ФСИН»

02.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Новоназначенный главой МВД Сербии экс-министр обороны страны Александр Вулин намерен продолжить курс на тесное взаимодействие сербских силовых структур с аналогичными ведомствами России.

Этот вопрос Вулин обсудил на встрече с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в разговоре с российским послом Александр Вулин отметил, что МВД продолжит дальнейшее сотрудничество со всеми силовыми ведомствами Российской Федерации, особенно в сфере борьбы с терроризмом, организованной и высокотехнологичной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также в сфере чрезвычайных ситуаций.

«Курсы для сотрудников милиции, которые проводились совместно с Советом безопасности РФ, МВД, ФСБ, ФСИН и другими ведомствами, будут продолжены после нормализации эпидемиологической ситуации», – отметил глава МВД Сербии.

В свою очередь посол РФ подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами находится на высоком уровне и есть возможности для его дальнейшего улучшения за счет новых инициатив и совместных проектов. Посол выразил признательность министру Вулину за его личный вклад и патриотическую позицию, которая ранее в бытность его министром обороны способствовала улучшению сотрудничества между двумя странами в военной сфере.