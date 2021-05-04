МВД – сторонникам переворота: Перейдёте черту – пленных не будет

04.05.2021, Москва, Елена Острякова

Лица, готовившие госпереворот и убийство президента Белоруссии Александра Лукашенко, были не террористами, а мошенниками.

Такое время в интервью белорусскому телеканалу СТВ высказал заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще все это похоже на заговор мошенников. Не героев национальных и революционеров, которые хотят что-то изменить во что бы то ни стало и осчастливить всех граждан Республики Беларусь. Это мелкие мошенники, это крадуны. Каждый хочет внести какую-то свою тему только для того, чтобы она получила финансирование. Это как воры, которые хотят обворовать друг друга. Они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск. Все это мошеннические схемы с одной целью – перехватить финансовые потоки и вывести их на себя. Деньги эти растворятся, уйдут в никуда, и им не нужно будет отчитываться. Они похожи на простых жуликов», – сказал Карпенков.

Он пообещал сторонникам радикального сценария среди белорусской оппозиции жесткую расправу.

«Тем, кто радикализировался, я одно скажу: если вы что-то попытаетесь сделать не только своими действиями, но и мыслями и планами, мы вас всех обезвредим. Вы получите суровое наказание по закону. Не исключено, что если где-то будет перейдена черта, то и пленных в этой ситуации не будет», – сказал Карпенков.

По его словам, борьба с оппозицией будет вестись антитеррористическими методами: «как только поступит приказ, мы их найдем и зачистим».

Напомним, в апреле в Москве были задержаны юрист Юрий Зенкевич и политолог Александр Федута, которые обвиняются в подготовке госпереворота. Еще один участник заговора, бывший сотрудник белорусских силовых структур Игорь Макар находится в Литве и продолжает угрожать Белоруссии силовым сценарием, который случится в «день Х». Карпенков прогнозирует, что Макар будет ликвидирован западными спецслужбами, с которыми сотрудничает.

«Я знаю Макара. Он не боец, не революционер, не спецназовец. Он всегда был коммерсантом. Где есть деньги и серые схемы, он будет обязательно там. Вообще он предатель. Он предал всех: идею, которой он служил, тех, на кого он работал. Когда он был в штабе Козулина на выборах, он получал деньги абсолютно от всех. Когда Козулин дал ему порядка 10 тысяч долларов на сбор подписей, он украл эти деньги. Зная, как он проявил себя в оппозиции, было даже стыдно, что такой мелкий негодяй какой-то очень короткий период времени служил в нашем подразделении. Человек склонен к обогащению любыми способами. Была бы возможность, он бы и детскими внутренними органами торговал. То, что он находится в тех рядах, они обречены на неудачу. Я думаю, что единственный вариант у всех служб, которые с ним работали, как-то хитрым способом его ликвидировать, чтобы смыть пятно. Это будет для него день Х», – сказал Карпенков.

В прошлом году Карпенков призывал подчиненных активней применять в отношении оппозиции травматическое оружие, а также анонсировал создание концентрационных лагерей.