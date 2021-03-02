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02.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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МВД Украины: «Будем кормить своих олигархов, а не русских».

Новости Украины

Украина должна отказаться от импорта российской электроэнергии и перестать кормить «чужих олигархов».

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель силового ведомства подчеркнул, что согласен «кормить» местных олигархов, чтобы деньги не достались российским.

«Господи, как можно в Верховной раде было провести разрешение на покупку электроэнергии в Российской Федерации?! И меня, хоть ты зарежь, я не нахожу в этом ответа. Да лучше мы будем кормить своих олигархов, чем русских. И медленно их отдавливать – вот это моя стратегия. Зеленского поставили перед фактом, когда ткань порвалась и говорят: «Уже надо штопать чем есть». Почему, собственно, мы имеем сейчас чехарду с министерством энергетики, в котором есть проблемы. Потому что там оказалось, что стратегия проиграна, ее нужно заново выстроить сейчас, такое бывает в менеджменте», – заявил Аваков.

Напомним, отказ от российской электроэнергии выгоден украинскому олигарху Ринату Ахметову, который владеет крупнейшей частной энергетической компанией страны ДТЭК и большинством угольных ТЭС Украины.

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