МВД Украины: Мы не можем отбить Святогорск

09.06.2022  11:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Денацификация, Дзен, Донбасс, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина не сможет восстановить контроль над Святогорском и рискует потерять большую группировку в районе Северодонецка.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет восстановить контроль над Святогорском и рискует потерять большую группировку в районе...

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По словам Андрусива, украинские вооруженные формирования попадают под очень мощные бомбардировки каждый раз при попытке отбить тот или иной населенный пункт.

«Горячих точек много, но я бы ввел понятие «самые рискованные точки». Это Святогорск и движение на Славянск. По состоянию на сегодня – это один из самых опасных направлений российских ударов, потому что, если они там, не дай бог, достигнут успеха, то это поставит очень большую часть наших войск в опасное положение…

Мы не ведем войну за то, чтобы его освободить, Севередонецк, потому что это по состоянию на сегодня невозможно. Каждый раз, как только мы освобождаем какой-то населенный пункт, они устраивают там настолько большую бомбардировку, что не оставляют там живого места. Ясно, что попытки удерживаться в таких местах – это серьезная угроза для наших солдат», – заявил Андрусив.

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