11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Закарпатье, Компромат, Криминал, Местная власть, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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МВД Украины обьявило в розыск депутата ужгородского горсовета

Министерство внутренних дел Украины объявило во всеукраинский розыск депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что Волошин скрывается от органов досудебного расследования с 23 мая 2019 года.

Обвиняется он по ст.296 ч.4 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия).

Также указано о наличии постановления суда на задержание Волошина.

Как сообщает Мукачево. нет, в 2016 году Волошин совершил резонансные хулиганские действия, в результате которых один человек получил огнестрельные ранения, а другой получил умышленные телесные повреждения. Это произошло на территории памятника архитектуры местного значения “Корона” (в Ужгороде). Пострадавшие в производстве неоднократно заявляли о затягивании следствия и потребовали от генпрокурора Луценко отреагировать на бездействие правоохранителей.

В конце прошлого года дело передали расследовать в столицу. Раненый в перестрелке Ужгородский активист Евгений Рахимов тогда выразил надежду на завершение следствия.

Параллельно с началом 2019 года, персоной Волошина заинтересовалось НАПК. Там приняли решение о проверке его деклараций, содержащих сомнительные сведения. В частности антикоррупционный орган заинтересовали данные о приобретение Волошиным более 20 квартир по сверхнизким ценам, а также происхождение его миллионных состояний.

Ранее СМИ сообщали о том, что Волошин может скрываться в Майами (США). Сам он в социальных сетях рассказывал о своем пребывании в Америке.

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