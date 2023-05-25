МВД Украины признало, что мужчины ежедневно бегут из страны, спасаясь от мобилизации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине не иссякает поток мужчин призывного возраста, которые тем или иным способом пытаются покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил и.о. главы МВД Украины Игорь Клименко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы каждый день задерживаем таких людей, которые по поддельным документам или по медицинским поддельным документам пытаются пересечь границу, в том числе в качестве сопровождающего человека с инвалидностью. Вопрос стоит перед нами, как так оборудовать границу, чтобы люди не смогли через нее пройти. Мы с нашими международными партнерами делаем все, чтобы технически оборудовать все наши западные границы. Это и тепловые ловушки, и видеокамеры, которые будут стоять по всей линии границы и будут нам сигнализировать о том, что есть попытка перейти границу. На это соответственно будет наша реакция», – сказал Клисменко в интервью РБК-Украина.

Он признал, что проблема не только в попытках нелегально перейти границу, но и в коррупции, с которой пытаются бороться.

«Но после того, как мы закрыли границу, появилась другая ниша – система «Шлях». Сейчас закрыли систему «Шлях», появляются какие-то командировки либо областных военных администраций, либо других хозяйствующих субъектов. То есть люди будут искать всегда пути для того, чтобы нарушить закон и скрыться», – сокрушается и.о. министра.

По его словам, делается все, «чтобы минимизировать такие возможности в пересечении границы».

У него поинтересовались, что ожидает нелегально выехавших, если они решат вернуться домой.

«На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу», – заявил Клименко.

Он уточнил, что планируется принять соответствующий закон.

«Как раз мы с вами поговорили об этом и уже займемся изучением именно международного опыта. Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», – резюмировал Клименко.