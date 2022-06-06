МВД Украины: «российский диверсант», как суслик: ты его не видишь, но он есть

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Новости Украины

В Киеве и области якобы активизировалась работа российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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«В последнее время россияне усилили диверсионную работу. Они набирают людей преимущественно с оккупированных территорий Донецкой области. И это люди, которые как минимум понимают, а иногда и могут говорить на украинском языке. Их потом перебрасывают в другие регионы Украины, чтобы совершать здесь теракты», – стращает Денисенко.

Чиновник также нашел оправдание тому факту, что, несмотря на огромное количество сообщений о регулярном задержании якобы российских ДРГ, никто не видит ни их самих, ни результатов их якобы подрывной работы. По словам Денисенко, это потому, что проводится оперативная работа не только полиции, но и СБУ, контрразведки и Нацгвардии.

«Главные цели – сеять панику, делать жизнь на якобы «мирных» территориях, которые далеко от фронта, максимально напряженной, и чтобы люди чувствовали свою незащищенность», – уверяет Денисенко.

На Украине местная охранка открыла более 15 тыс. дел по обвинениям в «госизмене» и «пособничеству оккупантам». Таким образом киевские власти сеют страх и террор среди украинского населения, купируя публичные проявления недовольства властью.

При этом украинская охранка периодически выкладывает фото каки=-то зашуганных бедолга, выдавая их за пойманных “диверсантов”. Также на счет этих мифических “диверсантов” в первые дни СВО массово списывали жертв террора со стороны банд так называемой “теробоороны” и разборок этих банд между собой в результате дружественного огня.