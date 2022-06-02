МВД Украины: У ВСУ заканчиваются боеприпасы. Отвечать нечем

У украинской армии практически закончились боеприпасы к артиллерийским и ракетным системам, поэтому ей нечем отвечать на российские атаки.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Андрусива, спасти ситуацию для Украины могут только массированные поставки западного оружия и боеприпасов.

«Они просто обстреливают, безжалостно нас обстреливают. Они сейчас просто начали вести ковровые бомбардировки своей артиллерией. Что произошло? А нам как раз нечем ответить. Я реально скажу вам такую информацию, что у нас один дивизион в одном месте смог сделать выстрелы аж четыре раза на этой неделе. Просто потому, что нет снарядов у них. Единственным ответом на эти массированные ковровые бомбардировки россиян могут быть такие же бомбардировки в ответ.

Эти бомбардировки могут обеспечить только американские РСЗО, потому что к нашим РСЗО боекомплекты практически заканчиваются. Мы должны их беречь, не можем просто выстреливать их без каких-то оснований… Ситуация очень тяжелая, она тяжелая по тем причинам, что нам не хватает вооружения, не хватает боеприпасов, но ситуация не является катастрофической… Ключевым фактором остается их технологическое доминирование», – заявил Андрусив.