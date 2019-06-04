МВФ держит Зеленского за фаберже, в Раде антироссийская истерика

04.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, в отличие от своего вымышленного героя из сериала «Слуга народа», не смог отвергнуть кабальные условия получения кредитов от МВФ, в результате на Украине будет продолжена политика роста тарифов и сокращения социальных выплат.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил скандально известный депутат Олег Ляшко, который, как один из активных участников Евромайдана, несет не меньшую ответственность за кризис, в котором находится Украина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 июня снова подняли цены на газ. В Европе минимальная цена на газ за последние 3 года, а на Украине поднимают тарифы. Потому что Украина подписала меморандум с МВФ, и его слепое выполнение привело страну к грани дефолта, несправедливых цен на газ, остановки промышленных предприятий, массовой бедности украинцев.

И мы видим, как на прошлой неделе президент Зеленский встречается с миссией МВФ и рассказывает, что он будет продолжать политику своего предшественника президента Порошенко.

Насколько я помню, из фильма «Слуга народа» или «урода», герой Зеленского послал МВФ, а президент наоборот, продолжает исполнять эти драконовые требования, в результате которых у Украины хотят забрать землю, превратили страну в сырьевую колони, когда мы ставим мировые рекорды по экспорту дешёвой рабочей силы и сырья.

Немцы во время войны вывозили в теплушках наших гастарбайтеров и землю. Политика соответствующего меморандума МВФ делает то же самое. У Украины отбирают будущее, экономическое развитие, прогресс и возможность стать сильными. Посадили на наркоманскую иглу, чтобы не дать умереть, но лишь бы не дать стать твёрдо на ноги и развиваться.

И поэтому повышение цен на газ на Украине в то время, когда во всём мире тарифы падают, – доказательство того, что цены на газ на Украине не справедливы, не рыночные и не соответствуют реалиям», – сказал Ляшко.

«Мы требуем от президента Зеленского вместо слепого исполнения меморандума с МВФ и того, чтобы добивать украинскую экономику, отмены решения правительства о повышении цен на газ и потребовать пересмотра меморандума с МВФ.

О чём они будут говорить в Брюсселе? Народ обговаривает, на чём он полетит – в эконом или бизнес-классе. Да всё равно, на чём он полетит, хоть в багажном отделении, хоть на метле. Важно, о чём он будет там говорить. Мы требуем, чтобы он там обсудил, первое – это продолжение санкций против России за агрессию против Украины. Второе – это пересмотр торговой части соглашения об ассоциации, чтобы 8 миллиардов долларов как минимум наши производители могли зарабатывать, чтобы отменить унизительные квоты для отечественных изготовителей.

Третья тема, которую Зеленский должен поднять в Брюсселе – это объединение усилий Европы для противодействия строительства «Северного потока-2», который лишает Украины трёх миллиардов долларов гривен ежегодно и статуса транзитного государства, и угрожает не только энергетической, а национальной безопасности страны», – резюмировал оратор.