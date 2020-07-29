29.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, МВФ, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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МВФ добился своего: Украина – игровой бордель и сырьевой придаток


Украина становится сырьевым придатком для европейцев, не имеющим никаких возможностей пополнить свой бюджет, кроме легализации игорного бизнеса и проституции.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил правозащитник, основатель общественной организации «Институт Республика» Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы теряем свою промышленность, у нас огромное падение экономики, и Украина превращается в сырьевой придаток, уже практически превратилась, что и является основным требованием транснациональных корпораций, ЕС и МВФ.

Наши чиновники начинают придумывать, откуда можно было бы взять деньги. Поэтому появилась идея легализовать игорный бизнес. Было предложение легализовать проституцию, что тоже могло бы принести определенные деньги.

Но с помощью казино или каких-то еще подобных мероприятий нельзя дать работу существенному количеству людей или получить более-менее серьезные поступления в бюджет. Это просто удел стран третьего мира, которые не имеют больше никаких возможностей, приезжайте к нам и играйте», – заявил Владимир Чемерис.


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