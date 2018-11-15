МВФ хвалит колониальную украинскую администрацию: Достигнута стабильность

15.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украине после очередного резкого роста тарифов удалось «стабилизировать экономическую ситуацию».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Люнгман отметил, что дефицит госбюджета в Украине постепенно снижается. По его словам, нынешняя политика правительства и Нацбанка способствует этому, поэтому ее стоит продолжать.

«Макроэкономическая стабильность Украины хрупка, но все же это стабильность», – сказал финансист.

В числе факторов, ухудшающих экономическую ситуацию в стране, он назвал высокую инфляцию, незащищенность инвестиций и связанную с этим коррупцию, которая, по его оценке, стоит Украине порядка 2% ВВП.

Повышение тарифов на газ не окажет существенного влияния на экономику.

«Возможно, будет временное повышение темпов инфляции, на 0,5%. С учетом программ субсидий влияние высоких тарифов на газ – я не думаю, что будет большое влияние на потребление газа. Все макроэкономическое влияние (повышения тарифов) должно быть очень ограниченным», – сказал Люнгман.

Напомним, что вслед за ростом тарифов Запад ради новых кредитов требует от властей Украины легализовать продажу украинских черноземов, которые, как ожидается, будут скуплены иностранными корпорациями.