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04.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Финансы, Экономика коллапса
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МВФ нагнёт Зеленского постепенно

Украине будет сложно получить новые транши от единственного оставшегося крупного кредитора – МВФ. До сих пор не выполнено множество условий, выдвинутых фондом в обмен на выделение займов, – не только увеличение тарифов, но и, например, продажа оставшихся государственных предприятий. Впрочем, в случае победы Владимира Зеленского на выборах со стороны МВФ могут быть определенные поблажки в плане отсрочки т.н. «непопулярных решений».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Игорь Гарбарук, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующие два транша от МВФ – весной и осенью – Украине будет получить достаточно сложно. Слишком много условий для получения этих траншей, и многие из них не выполнены и, скорее всего, выполнены не будут.

Это касается приватизации той же, о которой говорили – несколько достаточно крупных предприятий должны были быть приватизированы, и т.д.

Но у нас полностью меняется команда во главе с президентом, и есть возможность у кредиторов получить временной лаг на выполнение тех или иных обязательств.

Мы понимаем, человек приходит на должность, пока он освоится, пока расставит на места свою команду, кредиторы в таких случаях не требуют быстрейшего выполнения обязательств, они более лояльны к этому человеку, и это можно использовать. Но это зависит от профессионализма той команды, которая будет», – сказал экономист.

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