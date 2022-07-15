МВФ намекнул Украине, чтобы та не жаловалась на трудности, а исправно обслуживала внешний долг

15.07.2022  08:47 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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деньги, Дзен, МВФ, Украина, Финансы
Новости Украины

Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг несмотря на нынешние проблемы и невозможность свести баланс бюджета без новых внешних заимствований.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс в четверг на брифинге, сообщает Reuters.

Международный валютный фонд ожидает, что Украина продолжит обслуживать свой внешний долг несмотря на нынешние...

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В настоящее время Украина исправно обслуживает свой долг, сказал представитель Фонда на запланированном пресс-брифинге.

«Мы ожидаем, что так будет и впредь», – добавил он.

По словам Райса, МВФ рассматривает грантовое финансирование международного сообщества как приоритет на ближайшую и краткосрочную перспективу, так как «это позволит украинскому правительству продолжать работать без дополнительных долгов».

В конце прошлого месяца агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.

В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.

Украина имеет время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

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