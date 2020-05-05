МВФ не спасет Украину от дефолта

05.05.2020, Киев, Игорь Петров

Украинское государство не имеет четкой стратегии получения и расходования кредитных средств МВФ и развития экономики в целом.

Об этом в интервью каналу Politeka Online заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема – в позиции самой Украины. Когда появилась новость относительно поддержки беднейшим странам в борьбе с коронавирусом, было заявление со стороны украинских властей – мол, нам подачки не нужны, мы тут все такие из себя гордые и независимые. После этого, когда поднялся вопрос о реструктуризации – никакой реструктуризации, мы все будем выплачивать, мы ведем переговоры с МВФ.

Но переговоры с МВФ уперлись в принятие закона о рынке земли и в банковский закон. Более того, продолжается накапливание вопросов со стороны международных кредиторов – «нет, подождите, закон о рынке земли не очень, вот надо еще для юрлиц разрешить, а вот тогда мы подумаем».

Плюс на это накладывается то, о чем заявил [экс-министр финансов] господин Уманский в своем интервью – не сформулирована позиция по какой из программ, в каком объеме мы хотим получить деньги. Это вызывает определенное непонимание как на Западе, так и среди украинских граждан – так все-таки, что мы ждем, почему мы ждем, на что это будет потрачено, как это отразится?

Проблема – во всем, она не только во взаимоотношениях с МВФ, она –в отсутствии стратегии виденья дальнейшего развития украинской экономики и украинского государства. И это накладывает свой отпечаток, в том числе, и на переговорный процесс с МВФ», – сказал Землянский.

По мнению эксперта, с МВФ надо было бы вести переговоры о реструктуризации выплаты задолженности, что позволило бы аккумулировать и направить на внутренние нужды страны ту сумму, которая сейчас в бюджете идет на выплату по ранее взятым кредитам.

«Это был бы вполне конструктивный разговор. К сожалению, почему-то наше правительство сразу это переводится в логику «вы призываете к дефолту» Да никто никого к дефолту не призывает, речь идет об абсолютно цивилизованной грамотной процедуре.

Опять же сошлюсь на заявление господина Уманского, он является непререкаемым авторитетом как с финансовой части, и он сказал о том, что даже при условии достижения договоренности с МВФ и получения денег от них от реструктуризации отказаться не получится. Все равно ее нужно проводить. Почему этот вопрос не обсуждается – это вопрос в первую очередь премьер-министру», – резюмировал эксперт.