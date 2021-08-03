МВФ обрадовал Зеленского утешительной подачкой после горькой пилюли

03.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

МВФ выделит Украине почти 3 миллиарда долларов накануне 30-й годовщины независимости.

Сообщение об этом опубликовано на сайте офиса президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После телефонного разговора Президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, который состоялся на прошлой неделе, Украина получит от МВФ более 2,7 млрд долл. США бесплатно и без дополнительных условий», – говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял Совет управляющих МВФ по предложению Кристалины Георгиевой с целью помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей вследствие пандемии коронавирусной инфекции. Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (СПЗ) на сумму 650 миллиардов долларов.

В официальном сообщении МВФ отмечается, что это – самое крупное распределение СПЗ в истории фонда.

«Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19», – заявила Георгиева.

Прокомментировал предстоящее получение транша и президент Зеленский.

«Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение», – сказал президент Украины.

Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

«Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Это я подчеркнул во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой», – сообщил Зеленский.

Отметим, что Украина, несмотря на настойчивые просьбы, с июня прошлого года не получала денег от МВФ.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что решение о выделении денег Украине никак не связано ни с годовщиной независимости, ни со звонком Зеленского. «Всем дают эти деньги, абсолютно всем, независимо Украина это или не Украина. Это просто совпадение по дате с Днём независимости, ни больше ни меньше. Понятно, что решение о выделение денег никакого отношения ко Дню независимости Украины и тем более к беседе Зеленского с главой МВФ не имеет.

МВФ принял решение распределение денег исходя из своих квот, больше всего получили США. Ну, и нам тоже перепало, когда всем дали. То есть то, что Зеленский звонил в МВФ, абсолютно никакого значения не имеет. Если бы он не звонил и не беседовал, деньги бы тоже дали. Понятно, что в Офисе президента знали о уже принятом МВФ решении. А эти беседы, они были есть и будут. Толку от них никакого», – сказал эксперт ПолитНавигатору».

Основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга, бывший при Януковиче главой Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, отмечает, что звонки глав государств никак не влияют на решения МВФ.

«Когда был главой национального регулятора, я работал с миссией МВФ чуть ли не каждый день. Не бывает такого, чтобы по звонку президента выдавались кредиты. Это нереально», – сказал он.

«Зеленский как хороший шоумен, как и вся его команда из «95 квартала», подал это так что вот, оказывается даже МВФ его слушает. Вот позвонил – и дали денег на День Независимости. Почти 3 миллиарда просто так. Кстати, раздачу денег МВФ могли использовать и другие страны. Возможно, через некоторое время мы узнаем, что и другие президенты тоже звонили в МВФ и им тоже подарили деньги. Это чистой воды пиар-акция. Но, хотя все это выглядит наивно и глупо, для очень большой части населения это звучит правдоподобно. Людям скажут про то, что Зеленский позвонил в МВФ, и ему дали денег, ну значит так и есть. Да достаточно большого процентов населения людей такие акции работают», – считает политик.

Он не исключает, что Запад решил подсластить горькую пилюлю, ранее выписанную Зеленскому.

«Это такой бальзам на сердечко Зеленского – ну вот на тебе, извините, обделались с «Северным потоком-2», проиграли, что делать? Давайте хоть какую-то «утешительную пилюлю» дадим.

Но это неплохая пилюля, такая пилюля, которая равна годовому доходу от транзита российского газа. При полной загрузке ГТС мы получаем в год 3,5 млрд долларов. То есть это может быть ещё и такой утешительный приз Владимиру Зеленскому», – предположил Волга.