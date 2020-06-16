МВФ опасается украинского дефолта

16.06.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть не может пойти на объявление дефолта из-за своей слабости и некомпетентности.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно было бы пойти другим путем. Для этого надо было бы более смелую власть. Этой власти МВФ никогда не позволит сделать дефолт. Она слабая, боязливая и некомпетентная. Для того, чтобы пойти на дефолт, надо быть смелым. Конечно, МВФ хочет, чтобы мы не утонули, но и не выплыли. Их же не интересует экономический рост, их интересует, чтобы вовремя отдавали долги. Займем – перезаймем – отдадим.

МВФ поддерживает не Украину, а наших частных кредиторов. Прежде всего это американские частные фонды, инвестиционные, пенсионные и другие, т.н. фонды-стервятники.

Та реструктуризация, которую провела Яресько, была удивительно выгодна Franklin Templeton. МВФ нужно это – чтобы мы не потеряли полностью платежеспособность, чтобы мы, не дай бог, не пошли на дефолт. Если мы пойдем на дефолт и реструктуризацию, значит наши кредиторы получат не сейчас, а лет через десять, и меньшую сумму», – сказал Карасев.