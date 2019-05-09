МВФ откармливает Украину как теленка на заклание

09.05.2019, Киев, Игорь Петров

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский не сможет отказаться от сотрудничества с МВФ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У МВФ три интереса в отношении Украины: земля, контроль над земельным ресурсом, приватизация, поскольку у нас еще есть объекты, которые интересуют зарубежных инвесторов, и контроль над банковской системой. Одним из условий нынешнего меморандума является заполнение наблюдательных советов различных банков людьми, через которых можно осуществлять контроль. Банковская система – важный орган капиталистической экономики», – отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, интерес МВФ заключается еще в окончательном отсечении российского бизнеса, который является серьезным конкурентом западного бизнеса на территории Украины.

«Эта работа уже в значительной степени проведена. Мы как такой теленок, которого потом приведут на заклание, но перед этим кормят. В этом смысле мы их интересуем. Поэтому даже если Зеленский скажет, что он становится «президентом Голобородько» и захочет выгнать МВФ, то ему потом придется извиняться. Но он их не обидит, и ему извиняться не придется», – уверен Рудяков.