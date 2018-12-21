21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина, Финансы
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МВФ подкинул Украине деньжат

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By Arrangement, утвержденной Советом директоров Фонда 18 декабря, в объеме около эквивалента 1,4 млрд долл. США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, благодаря этому международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума — с января 2014 года.

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Ранее Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 млрд долл.

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