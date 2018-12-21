21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
МВФ подкинул Украине деньжат
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By Arrangement, утвержденной Советом директоров Фонда 18 декабря, в объеме около эквивалента 1,4 млрд долл. США, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, благодаря этому международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума — с января 2014 года.
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Ранее Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 млрд долл.
ReCreative
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13:15 21 декабряНАТО поддержит «азовский поход» Турчинова на безопасном для себя расстоянии
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12:05 21 декабряКоломойский назвал «глупой провокацией» Порошенко инцидент в Керченском проливе
11:14 21 декабряНАТО отказывается прикрывать украинцев в Керченском проливе
11:08 21 декабряВ Крыму хотят выращивать речную рыбу в морской воде
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23:45 20 декабряУкраинский политик призвал ударить по США
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20:47 20 декабряВ Симферополе сорвалась проукраинская пропагандистская акция
15:36 21 декабряЧто там у партнёра Эрдогана?
15:11 21 декабря«Мы обещаем и дальше обещать»: Трамп подхватил гнусную традицию
14:50 21 декабря«Крымский опир»: Шайка украинских дармоедов посетила полуостров
14:43 21 декабряПревратим газ в оружие против России – украинский депутат
13:25 21 декабряКрым решает проблемы водного дефицита за счет подземных источников
13:24 21 декабря«Представьте: по полю бежит Тимошенко и Порошенко. А у вас только один патрон»
13:15 21 декабряНАТО поддержит «азовский поход» Турчинова на безопасном для себя расстоянии
13:05 21 декабряКоломойский осадил Гордона и призвал даже не мечтать о развале России
12:18 21 декабряУкраина готовит реалити-шоу про Керченский пролив
12:05 21 декабряКоломойский назвал «глупой провокацией» Порошенко инцидент в Керченском проливе
11:39 21 декабряЗапад бросил нас на растерзание «военному монстру» – украинский генерал
11:14 21 декабряНАТО отказывается прикрывать украинцев в Керченском проливе
11:08 21 декабряВ Крыму хотят выращивать речную рыбу в морской воде
10:59 21 декабря«Я Россию не предавал» – Коломойский надеется, что его не пришпилят в Солсбери
10:23 21 декабряЛибералы готовят ликвидацию группы Путина – Хазин
10:00 21 декабряМы сами попросили Путина ввести войска – Коломойский
9:51 21 декабряСтрах толкает Порошенко на новую провокацию
9:17 21 декабряКоломойский видит в Донбассе гражданский конфликт, а не войну с Россией
23:45 20 декабряУкраинский политик призвал ударить по США
23:36 20 декабряНазваны два главных врага Порошенко
23:24 20 декабряПутин принял гостя с Украины
23:12 20 декабряВероятность войны России и Украины сильно выросла
22:59 20 декабряЭкономист: «Крымского консенсуса» больше нет, России угрожает Майдан
22:52 20 декабряПорошенко может отдать приказ о подрыве украинского корабля
22:43 20 декабряКорнилов поставил на место «укропа» Цимбалюка
21:50 20 декабря«Ни фига себе союзники!» – ни одна страна ОДКБ не признала Крым
21:40 20 декабря«Прекратить встречи с упырём Порошенко! Он убил 10 тысяч человек!»
21:29 20 декабря«Укроп» Цимбалюк, сам не ведая, высек режим Порошенко
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16:37 20 декабряКорабли ВМСУ пропустят под Крымским мостом, но не скрытно
16:25 20 декабряПутин напомнил либеральным журналистам об их коллегах, погибших на Донбассе
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