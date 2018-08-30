МВФ принуждает Украину к голоду

30.08.2018

Западные кредиторы успешно выполняют задачу по переводу Украины под полное внешнее управление.

Об этом в эфире канала «NewsOne» заявил украинский экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результатов Украина не показала. Какой интерес МВФ продолжать программу?» – спросила эксперта ведущая.

«Как раз МВФ всех своих целей в Украине достигает. Первое – внешнее управление украинской властью. Как мы видим, бюджет согласовывается с МВФ. Второе – удешевление имущества на Украине, чтобы его потом можно было за бесценок скупить. Принуждая экономику Украины к финансовому голоду, они удешевляют активы украинских предприятий. И третье – защита финансовых спекулянтов, которые в своё время давали займы Украине, покупали евробонды и так далее», – заявил Степанюк.

Он убежден, что с украинскими интересами МВФ не имеет ничего общего.

При этом, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» активно пропагандирует мнение о том, что любое промедление в возобновлении сотрудничества с МВФ для Украины является смерти подобным.