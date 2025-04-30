МВФ признал победу России

Согласно последнему отчету МВФ, Россия смогла остаться четвертой экономикой мира. Аналитики считают, что этот успех объясняется как адаптацией к санкциям, так новыми приоритетами в экономических отношениях с Западом.

МВФ указывает, что за прошлый год доля РФ в мировом ВВП по паритету покупательской способности составила 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллионов в 2023-м. В итоге доля России в мировой экономике выросла 3,54%.

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«Рост доли России в мировой экономике по данным МВФ — это следствие экономической адаптации, а также высоких цен на сырье и структурной перестройки российской экономики», — говорит «Московскому комсомольцу» заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов.

При этом он говорит, что недооценивать санкции опасно, ведь их влияние носит долгосрочный характер, но, с другой стороны, они ускорили некоторые структурные изменения, в частности процессы импортозамещения.

«Безусловно, санкции нанесли ущерб и России, и странам Запада, но в разной степени, – добавил эксперт. – Так, для России краткосрочный рост ВВП не отменяет наличия долгосрочных и структурных проблем: к примеру, технологических ограничений, колебаний уровня жизни населения. Для западных стран, безусловно, ключевым последствием является возникший энергетический кризис, а также рост инфляции, потери ряда бизнесов, например, в части немецкой промышленности. Очевидно, что введенные санкции больно ударили по обеим сторонам, но Россия смогла частично адаптироваться, тогда как Евросоюз столкнулся с существенными экономическими издержками».

А вот ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что не столько санкции, сколько изменение отношений с Западом пошло на пользу России.

«Ранее экономическая модель РФ, которая сформировалась ещё в конце 90-х годов XX века, предполагала в основном экспорт углеводородов и другого российского сырья в страны Запада в обмен на потребительские товары и продукцию машиностроения. СВО и последующие санкции привели к отказу от такой модели. Теперь наша страна расширяет географию поставок своего сырья и сама развивает высокотехнологический сектор, машиностроение, проводит замещение в критически важных отраслях. В то время, как Европа деиндустриализируется и просто уничтожает тяжёлую промышленность и машиностроение из-за высокой стоимости электроэнергии», – объясняет Мильчакова.

В свою очередь член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев тоже указывает, что санкции больше ударили по ЕС, чем по России, а грамотная политика ЦБ и правительства позволили нашей стране укрепить свои позиции в глобальной экономике.