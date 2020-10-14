МВФ признал Сербию лидером Европы по экономическому росту в период коронакризиса

14.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич пообщался по видеосвязи с главой миссии МВФ Яном Кейсом Мартейном, который сообщил ему о рейтинге его страны в области экономического роста среди других европейских стран.

МВФ присвоила Сербии прогноз экономического роста минус 1,5%, тем самым поставив ее на первое место среди всех европейских стран.

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«МВФ улучшает прогноз для Сербии! – на скрывая своих эмоций заявил Александр Вучич на встрече с прессой. – Хотя официальная оценка будет дана через два дня, они уполномочили меня сказать это уже сейчас. Это значит, что Сербия будет лучшей в Европе по темпам экономического роста, выиграет золотую медаль! Мои поздравления гражданам Сербии!».

По словам Вучича, функционеры МВФ до сих пор удивляются тому, что Сербия способна поднимать зарплаты в период эпидемии COVID-19. В свою очередь, сам сербский президент надеется, что к концу году сербская экономика сможет показать пусть незначительные, но положительные темпы роста.

«Они улучшили прогноз, они изначально говорили, что он будет не минус 3%, а минус 2,5%. Но официальная оценка, которую они подтвердят через два дня, – это будет минус 1,5%. И мы будем работать над тем, чтобы она была еще выше», – добавил президент Сербии.