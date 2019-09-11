МВФ признал Украину одной из самых энергонеэффективных стран Европы

11.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина на сегодня все еще остается одной из самых энергетически эффективных стран в Европе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сказал глава миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман во время конференции “Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration”.

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“За последние 5 лет много было сделано, теперь Нафтогаз является прибыльной компанией, но до сих пор остались важные вопросы в энергетическом секторе в целом и конкретно в газовом секторе, что должно быть исправлено. Одной из проблем является энергетическая неэффективность. Украина остается одной из наименее энергоэффективных стран в Европе. Еще одной проблемой является коррупция”, — отметил он.

По словам представителя МВФ, коррупция, в частности, приводит к нерациональному использованию экономических ресурсов в стране.

Напомним, сегодня миссия МВФ прибыла в Украину.