Выборы
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28.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, ЖКХ, Политика, Украина
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МВФ продолжит душить Украину

Кто бы ни оказался в кресле главы государства после президентских выборов, Украина не сможет отказаться от сотрудничества с МВФ на жестких условиях фонда, навязанных Киеву, которые предполагают дальнейшее повышение тарифов, сокращение субсидий и прочих льгот для малоимущих слоев населения.

Об этом в ходе конференции заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас население Украины очень сильно устало и от политики, и от политиков, большей частью оно занято выживанием. Большей частью население интересует сейчас не столько проблема выборов, сколько состояние собственного жизненного потребительского уровня. Это и повышение стоимости газа на 1085 процентов, на электричество, на основные продукты, разрушение элементов социального государства и – самое главное, все эти тренды продолжаются.

Я убеждён, что кто бы ни пришёл к власти на Украине, эти тренды будут реализовываться дальше, в том числе и при новом президенте, может даже с новыми масштабами. Ни Тимошенко, ни Зеленский не будут каким-либо образом отказываться от условий МВФ, который как раз и предполагает разрушение последних элементов социального государства», – заявил Безпалько.

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