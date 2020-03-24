24.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, МВФ, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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МВФ своей «помощью» каждый раз бьёт по Украине сильнее кризиса – эксперт




Кредиты МВФ никогда не помогали Украинской экономике избежать провала в периоды кризисов.

Мало того, свои кредиты МВФ сопровождает такими условиями, которые не стимулируют, а еще больше сдерживают развитие Украины.

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Об этом в эфире канала InterVizor заявил Виктор Скаршевский, экономический эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько Украине в кризисные времена помогают деньги МВФ? В кризис 2008-2009 годов Украина получила от МВФ за год 11 миллиардов долларов. И экономика все равно сократилась на 19%, девальвация была почти в два раза.

В кризис 2014-2015 годов за короткий промежуток времени Украина получила чуть больше 12 миллиардов долларов от МВФ. Экономика просела на 12% за два года, девальвация в три раза.

То есть, нет никакой зависимости. Просто мы берем все больше и больше долгов у МВФ.

При этом проводим политику не на экономический рост, а наоборот, на его сдерживание. Режем социальные расходы, отказываемся от поддержки высокотехнологического экспорта», – резюмировал эксперт.

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