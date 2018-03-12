12.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Экономика коллапса

МВФ требует еще нагнуть население Украины, майданщики валят вину друг на друга


МВФ требует в обмен на новый транш очередного поднятия цены на газ, что влечет поднятие цен на коммуналку для населения Украины.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Олег Ляшко («Радикальная партия»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миллионы украинцев и так не имеют возможности платить эту слишком завышенную коммуналку. Из бюджета на субсидии выделяется более 70 млрд грн. И власть рассказывает, что это надо, надо брать кредиты МВФ, потому что в Украине нет денег.

Украинцев дурят мантрой, что без кредитов прожить нельзя, что единственная возможность выплачивать пенсии и зарплаты – набирать кредиты на абсолютно неприемлемых для украинцев условиях», – сказал Ляшко.

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