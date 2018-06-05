Политнавигатор - Новости России и Украины
05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Украина, Финансы, Экономика

МВФ уже не станет спасать Украину – на кону Турция и Аргентина


Уже осенью может разразиться масштабный мировой экономический кризис, который существенно ухудшит финансовое положение украинской экономики.

Об этом киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал финансовый эксперт Алексей Кущ, по словам которого, кризис затронет в первую очередь Китай и рынки развивающихся стран, к которым относится и Украина.

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“Это будет в разы слабее по силе, чем в 2008 году, но для нас это будет более опасно, потому что эпицентр кризиса 2008 года был в развитых странах, которые были заинтересованы в том, чтобы очень быстро залить кризис мегатоннами ликвидности. Развивающимся странам они (в возможном новом кризисе) будут пытаться помочь, но они не будут тратить триллионы долларов и евро”, – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что кризис может затронуть такие страны, как Турция и Аргентина.

“Соответственно, у МВФ появится довольно много клиентов, которые в мировой табели о рангах стоят намного выше, чем Украина. Условно говоря, они будут спасать Аргентину и Турцию, а не Украину, и, соответственно, возможности для привлечения внешних займов будут очень жестко ограничены”, – предупреждает Кущ.

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