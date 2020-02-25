МВФ в шоке: Зе-правительство убило украинский экспорт и добивает экономический рост

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за начинающейся в экономике Украины рецессии МВФ был вынужден прервать программу кредитования Украины. Возобновление программы на новых условиях займет несколько месяцев.

Из-за этого правительство Украины потеряло контроль над курсом нацвалюты, что привело к сокращению экспорта.

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Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина не получит транш МВФ в ближайшие 2 месяца. Даже было заседание совета директоров по нашему поводу. И не только из-за закона о ПриватБанке, а и из-за экономики Украины.

И еще одни признак невежества правительства – что оно не понимает этого. Это понимает уже весь мир, что вместо экономики, которая находится в стремительном росте, в которой надо проводить политику снижения инфляции, проводить это самое таргетирование, наша экономика скатывается в рецессию.

Рецессия с недопоступлением более 50% налогов в бюджет, со спадом ВВМ, с отрицательным значением промышленности, только торговля позитивна.

Скатывается в минус и строительство, неизвестно что будет с сельским хозяйством. При таких условиях МВФ прерывает программу EFF и дает программу первого уровня – уровня поддержки стран, которые скатились во временный кризис.

Там совсем другие параметры, там уже дается разрешение на расширение дефицита бюджета и компенсирование за счет государственных расходов, стимулирование экономического роста. Чтобы это сделать, нужно месяца 2-3.

То есть, в худшем случае полгода, и точно 2-3 месяца мы не получим ничего. Если уровень понимания правительством проблематики, которая стоит перед Украиной – лишь в том, что они умеют подсчитать разницу процентных ставок по кредитам МВФ и евробондами и сказать, что вот цена за задержку…

Нет, цена за задержку – отсутствие дискуссии с Нацбанком о курсообразовнии весь четвертый квартал прошлого года. За счет чего у нас накрылся весь экспорт», – грусто подытожил эксперт.