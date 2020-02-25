25.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, финансы
Просмотров:

МВФ в шоке: Зе-правительство убило украинский экспорт и добивает экономический рост


Из-за начинающейся в экономике Украины рецессии МВФ был вынужден прервать программу кредитования Украины. Возобновление программы на новых условиях займет несколько месяцев.

Из-за этого правительство Украины потеряло контроль над курсом нацвалюты, что привело к сокращению экспорта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина не получит транш МВФ в ближайшие 2 месяца. Даже было заседание совета директоров по нашему поводу. И не только из-за закона о ПриватБанке, а и из-за экономики Украины.

И еще одни признак невежества правительства – что оно не понимает этого. Это понимает уже весь мир, что вместо экономики, которая находится в стремительном росте, в которой надо проводить политику снижения инфляции, проводить это самое таргетирование, наша экономика скатывается в рецессию.

Рецессия с недопоступлением более 50% налогов в бюджет, со спадом ВВМ, с отрицательным значением промышленности, только торговля позитивна.

Скатывается в минус и строительство, неизвестно что будет с сельским хозяйством. При таких условиях МВФ прерывает программу EFF и дает программу первого уровня – уровня поддержки стран, которые скатились во временный кризис.

Там совсем другие параметры, там уже дается разрешение на расширение дефицита бюджета и компенсирование за счет государственных расходов, стимулирование экономического роста. Чтобы это сделать, нужно месяца 2-3.

То есть, в худшем случае полгода, и точно 2-3 месяца мы не получим ничего. Если уровень понимания правительством проблематики, которая стоит перед Украиной – лишь в том, что они умеют подсчитать разницу процентных ставок по кредитам МВФ и евробондами и сказать, что вот цена за задержку…

Нет, цена за задержку – отсутствие дискуссии с Нацбанком о курсообразовнии весь четвертый квартал прошлого года. За счет чего у нас накрылся весь экспорт», – грусто подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть