МВФ врет: вместо роста экономики на Украине – рост банкротств и уменьшение среднего чека в магазинах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на радужные авансы с трибун различных форумов по восстановлению и вопреки оптимистичным прогнозам МВФ и других международных кредиторов, ухитряющихся разглядеть в украинской экономике признаки оживления и роста, украинская реальность все больше погружается в пучину беспросветности и безнадеги.

Причем, беспросветность в данном случае не фигура речи – большую часть светового дня дома и офисы украинцев, где нет автономных генераторов, погружены в темноту из-за хронического дефицита подорожавшего с 1 июня электричества.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

А что касается безнадеги, то она тоже имеет свое материальное выражение. Вот свежие (вчерашние) данные украинского Нацбанка, информация официальнее некуда: средний чек украинцев в магазинах за год снизился на 5,2% – до 327 грн (8 долларов). Также почти на 10% уменьшился размер перевода на банковские карты – в первом квартале 2024 украинцы переводили в среднем по 1931 грн ( 47 долл США).

Традиционный «борщевой набор» только в январе нынешнего года подорожал на 20% , а в годовом исчислении – в 1,4 раза. Для расчета себестоимости борщевого набора учитывались цены на капусту, картофель, свеклу, морковь, лук, томатную пасту, а также свинину.

Неудивительно, что в таком положении каждый спасается как может. Прежде всего, за счет роста закредитованности. Украинский бизнес за время военного положения набрал кредитов аж на 220 млрд гривен – почти 5 с половиной миллиардов долларов. Это больше, чем правительство занимает у МВФ в расчете на год. Общее количество бизнесов, опутанных кабалой кредитных договоров – 55,1 тысяч.

На что украинские предприниматели чаще всего брали деньги? На инвестиционные цели, на финансирование оборотного капитала, на переработку сельскохозяйственной продукции. 38 миллиардов гривен – это кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а еще 13,54 млрд грн – это кредитование в зоне высокого военного риска.

Понятно, что многие заемщики оказываются не в состоянии вернуть банкам и государству деньги. Поэтому совсем не удивляют данные Верховного суда Украины, согласно которым только в нынешнем году на Украине в 2,2 раза выросло количество дел о банкротстве.

По данным платформы «Опендатабот», в прошлом году статус неплатежеспособных приобрели 575 человек, зато только лишь за первые пять месяцев этого года обанкротились уже 343 субьекта хозяйствования и физлиц.

Всего же за пять лет на Украине счет делам о банкротстве пошел на тысячи.

При этом меньше всего дел о банкротстве людей было открыто в мирном 2019 году. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд.

Тогда было открыто всего 22 дела о банкротстве. С тех пор количество людей, которые хотели признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

По отраслям наиболее пострадала агросфера. С начала войны больше всего бизнесов было закрыто в Киеве, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Если среди 100 случайно отобранных украинских компаний-банкротов в 2021 году было всего 2,3 юридические фирмы, то среди всех ликвидированных бизнесов во время полномасштабной войны – на юридический сектор уже приходится 4,7%. Такая тенденция может быть свидетельством повышения концентрации в данной достаточно фрагментированной отрасли: в условиях войны больше шансов на выживание оказалось у крупных юридических фирм.

Вторым в списке, где вырос уровень закрытия компаний во время войны, стало сельское хозяйство. Доля агросектора в ликвидации предприятий выросла на 1,4 процентных пункта.

Также в отрасли с негативной динамикой входят операции с недвижимостью, медицинские учреждения и финансовые услуги.

Понятно, что какая-то часть этих дел – банкротства фиктивные.Таким образом должники пытаются обезопасить себя от претензий кредиторов. Тем не менее, этот косвенный индикатор позволяет судить о неблагополучии экономики в целом, сверяя реальное положнение дел с оптимистичным враньем МВФ.

Не нужно объяснять, что чем меньше налогоплательщиков, тем меньше количество собираемых налогов и тем меньше доходы бюджета. Неудивительно, что по данным главы парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы до конца года в украинской казне сформируется бюджетная дыра в размере почти 5 миллиардов долларов.

Причина: в первом квартале 2024 года из-за проблем с финансированием военного бюджета (тогда, как мы помним, за океаном «завис» законопроект Байдена о 61 миллиарде для Киева), у Зеленского пошли на хитрость. Деньги, предназначенные для денежного обеспечения военных, начали тратить на закупку оружия. И так продолжалось весь первый квартал года.

Ценой удержания ситуации стала бюджетная дыра, залатать которую украинское правительство планирует внесением изменения в бюджет в июле.

«Есть определенные сложности с финансированием военного бюджета, потому что он финансируется только из внутренних поступлений – это налоги, таможенные сборы, налоги от приватизации и размещения ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). Поэтому, мы будем вносить изменения бюджета, чтобы обеспечить все выплаты, которые мы обещали военнослужащим», – говорит Роксолана Пидласа.

Сейчас Украина живет в ожидании новых миллиардов, которые обещал подкинуть Евросоюз и страны «Семерки» – в качестве кредита под залог замороженных российских активов.

Сомнений в том, что Киев получит обещанные деньги, нет, Другое дело, что все это уже давно напоминает заполнение бездонной бочки – занятие хоть и увлекательное, но бессмысленное.

Больше всего удивляет позиция кредиторов Киева. Конечно, можно убеждать всех, и себя в том числе, в каких-то невиданных перспективах роста украинской экономики и продолжать давать под это дело деньги заведомо неисправимому должнику. Но каждый год продолжения войны не только уменьшает надежды на взврат кредитов, но и обесценивает те активы, которыми теоретически Украина могла бы расплатиться после войны.

Впрочем, ждать окончания войны никто не намерен. По последним сведениям из Киева, там вновь заговорили о масштабной приватизации. Как пишет The New York Times, на торги выставят примерно два десятка крупных госкомпаний. Гарантом успешных продаж должна стать дешевая цена.

На аукцион выставлен, например, отель «Украина» на киевском Майдане. Стартовая цена — 25 миллионов долларов. А также огромный торговый центр в Киеве, несколько горнодобывающих и химических компаний, в частности, Объединенная горно-химическая компания (добыча титановой руды).

Украинское правительство намерено продать в этом году активов, минимум, на 100 миллионов долларов, что NYT считает «скромной целью», которая «меркнет по сравнению с многомиллиардными пакетами военной помощи».

Деньги же пойдут – вы наверное уже догадались- на финансирование ВСУ. Да-да, эта война сама себя не прокормит.