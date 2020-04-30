«МВФ всё видит»: Украина ворует в разы больше, чем просит в долг – эксперт

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Те, кто в начале года советовали президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать ставку на кредиты МВФ вместо переговоров о реструктуризации долга, либо глупцы, либо преступники.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Независимо от того, даст нам МВФ эти кредиты, и мы сбалансируем выплаты, связанные с обязательствами по внешним долгам в этом году, или нам придётся вообще скручивать штанины и объявлять технический дефолт, потому что просто тупо денег не хватит, уже неважно, потому что на сегодняшний день не выработана внекризисная экономическая политика.

Это все видят, что украинская власть просто ведёт себя как школьник, у которого в кармане 15 копеек на пирожок, и он не знает – то ли пирожок купить, то ли – долги отдать, которые понабирал перед этим. А вот на что стоило бы обратить внимание – у Украины, вы считаете, нет ресурсов, кроме денег? А как там у нас с «Янтарной республикой?» – напомнил Ермолаев.

«Потери от скруток, потери от обнала, я уже не говорю о таможне, – такого размера, что нам просить просто стыдно, потому что наши кредиторы нас видят.

Думаете, у них с правой стороны не лежат эти данные, сколько Украина у себя тырит, раздаёт олигархам, размывает у себя по границе, вывозит за рубеж, потом пристав приходит и спрашивает: дайте из того, что вы разворовали миллиардов десять, миллиарда три-четыре, потому что мы же вам должны отдать проценты в этом году.

Я считаю и считал всегда, что тот, кто посоветовал Зеленскому в начале года сделать ставку на кредиты МВФ вместо переговоров о реструктуризации долга, либо глупец, либо человек с преступными намерениями», – добавил эксперт.