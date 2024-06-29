МВФ выкрутил Украине руки, навязав нужный ему закон и сразу же выдал новый кредит

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Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то, после долгой задержки подписал принятый Радой с еще большей задержкой и со скандалами закон №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности.

Эта информация была бы излишней для читателей за пределами самой Украины, если бы не являлась отличной иллюстрацией к избитому сюжету «Как суверенной Украине кредиторы руки выкручивают»

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Дело в том, что «перезагрузка БЭБ» была одним из условий для Украины в программе расширенного финансирования Международного валютного фонда. К этой реформе была также привязана и дальнейшая поддержка Киева со стороны ЕС.

Чтобы направить мыслительный процесс Зеленского и Ко в нужную сторону незадолго до этого МВФ сделал специальное разьяснение, что не рассматривает возможность пересмотреть условия выплаты долга Украины перед этой организацией. Как бы прозрачно намекая киевским, что смухлевать не выйдет – придется выполнять условия.

И – о чудо суверенности! – сразу же после подписания Зеленским необходимого МВФ закона, Сезам открылся и глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей сообщил, что МВФ одобрил выделение Украине нового транша в размере $2,2 млрд.

С учетом последнего пакета, общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет $7,6 млрд.

«Украина сможет получить средства немедленно. Они будут направлены на поддержку бюджета», — объявили в Фонде.

Ранее послы G7 коллективно предостерегли власти Украины от саботажа реформы БЭБ. В заявлении «семипосольщины» отмечалось, что реформа Бюро экономической безопасности должна содержать четыре ключевых положения:

– открытый и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ;

– независимый аудит деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора;

– возможность увольнения директора БЭБ на основании выводов аудита и невозможность увольнения решением правительства на основании «неудовлетворительных результатов» работы;

– переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

«Подчеркиваем, что принятие какого-либо законопроекта без этих элементов негативно повлияет на фискальную стабильность страны и выполнение условий программы МВФ и европейской интеграции. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем не включать в закон о БЭБ какие-либо положения, подрывающие независимость других институтов», — говорилось в письме послов.

Нетрудно понять, что принятие указанных мер резко снижает возможность контроля за деятельностью спецслужбы со стороны Банковой и наоборот, расширяет влияние на нее со стороны Запада.

Более того, чтобы угодить кредиторам правительство Дениса Шмыгаля даже предложило снять с военного учета резервистов, принятых на службу в БЭБ. Как сообщил в телеграмме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.