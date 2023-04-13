МВФ запретил Киеву увеличивать выплаты ВСУшникам

МВФ и западные страны не разрешают Киеву увеличить денежные выплаты украинским военнослужащим, которые вынуждены тратить зарплаты на покупку экипировки.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многое ребята (всушники – прим.) покупают за свои деньги, причём за наличку. И очень многие ребята скидывались с собственных заработных плат, и не гуляли, а покупали расходники – машины, срок жизни которой неделя, рации.

А теперь, когда эти деньги снимают – это с чего их снимают? У них забирают возможность себя же обеспечивать. Это кощунство. Когда ты это возвращаешь – казалось бы, хорошее решение, но… блокируют.

Но теперь вообще какая-то непонятка. Но МВФ запретил, типа «хочешь бабки – сам ищи, где их взять». А где их взять? У чиновников? Сколько ты на них сэкономишь? Но разрушишь аппарат управления. Магия простых решений здесь не работает», – отметил политолог.