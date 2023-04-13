МВФ запретил Киеву увеличивать выплаты ВСУшникам
МВФ и западные страны не разрешают Киеву увеличить денежные выплаты украинским военнослужащим, которые вынуждены тратить зарплаты на покупку экипировки.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень многое ребята (всушники – прим.) покупают за свои деньги, причём за наличку. И очень многие ребята скидывались с собственных заработных плат, и не гуляли, а покупали расходники – машины, срок жизни которой неделя, рации.
А теперь, когда эти деньги снимают – это с чего их снимают? У них забирают возможность себя же обеспечивать. Это кощунство. Когда ты это возвращаешь – казалось бы, хорошее решение, но… блокируют.
Но теперь вообще какая-то непонятка. Но МВФ запретил, типа «хочешь бабки – сам ищи, где их взять». А где их взять? У чиновников? Сколько ты на них сэкономишь? Но разрушишь аппарат управления. Магия простых решений здесь не работает», – отметил политолог.
Он подчеркнул, что взять средства Киеву негде, и, таким образом, Запад может полностью управлять обнищавшим Киевом.
«Где ещё можно взять деньги? Давайте выжмем из народа какими-то налогами, но куда уже дальше. Давайте ФОП ещё подоим, несчастный бизнес.
Это можно было бы брать из международной помощи, но Запад поступает по-иезуитски. Потому что, если есть две капельницы, из которых одна – это финансовая помощь, на которой держится вся экономическая модель, и вторая – это поставки вооружения, то достаточно ими играть, и будешь управлять», – добавил Чаплыга.
Спасибо!
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