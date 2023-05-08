Мы 400 лет воюем с Россией, дайте ленд-лиз! – украинская чиновница под Белым домом

Вадим Москаленко .  
08.05.2023 18:15
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украина сейчас получает от Вашингтона в 40 раз меньше средств, чем США давали Великобритании по ленд-лизу во Второй мировой войне.

Об этом на митинге под Белым домом за предоставление Украине ленд-лиза заявила руководитель офиса национального совета реформ при президенте Зеленском Мария Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сейчас получает от Вашингтона в 40 раз меньше средств, чем США давали Великобритании...

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«Я лично выступаю только за то, чтобы как можно быстрее у нас был ленд-лиз. В 1943 году Америка передала Британии только за один месяц в сегодняшних ценах на 40 миллиардов долларов ежемесячно по ленд-лизу, а Украина в 2022 году получила от Америки именно военной помощи лишь 12 миллиардов долларов. То есть – меньше миллиарда долларов в месяц.

Мы должны тоже иметь такую же помощь, как и Британия от Америки, сегодня, потому что мы защищаем весь наш украинский народ и не только – весь демократический мир, всю Европу, все наши земли!», – кричала свидомая.

«У нас 400 лет войны с Россией, и мы должны наконец победить, потому что мы наидревнейшая нация, национальность, и самый сильный народ в Европе. Москва была основана украинцем. Мало кто в Америке об этом говорит!», – бредила Барабаш.

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