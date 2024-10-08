«Мы абсолютно спокойны» – Лукашенко пригрозил крахом Украине

Елена Острякова.  
08.10.2024 23:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «вяканьем» призывы украинских депутатов вторгнуться на территорию его страны.

Об этом он заявил сегодня журналистам перед саммитом глав СНГ в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «вяканьем» призывы украинских депутатов вторгнуться на территорию его страны....

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«Это просто вяканье обычное. Никто из серьезных людей даже на уровне президента Зеленского не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это очень серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны», – сказал Лукашенко.

Он признался, что сохраняет определенные контакты с украинскими властями.

«Они минимальны – по тем каналам, которые помогают нам и россиянам обменивать военнопленных, поддерживать контакты на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты, мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой позиции влезть в Белоруссию, с которой полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что после размещения в Белоруссии российского ядерного оружия страна чувствует себя в безопасности.

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