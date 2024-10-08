«Мы абсолютно спокойны» – Лукашенко пригрозил крахом Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «вяканьем» призывы украинских депутатов вторгнуться на территорию его страны.
Об этом он заявил сегодня журналистам перед саммитом глав СНГ в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это просто вяканье обычное. Никто из серьезных людей даже на уровне президента Зеленского не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это очень серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны», – сказал Лукашенко.
Он признался, что сохраняет определенные контакты с украинскими властями.
«Они минимальны – по тем каналам, которые помогают нам и россиянам обменивать военнопленных, поддерживать контакты на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты, мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой позиции влезть в Белоруссию, с которой полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что после размещения в Белоруссии российского ядерного оружия страна чувствует себя в безопасности.
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