«Мы – африканская страна» – в Киеве требуют отменить налоговую службу

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Чтобы привлечь иностранных предпринимателей и показать хоть небольшой экономический рост, на Украине необходимо полностью отменить налоговую службу и БЭП.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко рассказал предприниматель Денис Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине вообще налоговая служба не нужна, это должна быть статистическая служба. А служба БЭП (борьбы с экономическими преступлениями – прим.), которая есть на Украине – это вообще зло, которое работает на уничтожение украинского бизнесмена. Такие организации существовать не должны, если мы хотим привлекать инвестиции, чтобы с деньгами приходили на Украину и не боялись, что какая-то из силовых структур заберёт эти деньги, бизнес. Мы должны эти организации закрыть», – возмутился Долинский.

Он подчеркнул, что нынешняя Украина находится на уровне вечно воюющих африканских стран, а должна стать раем для западного бизнеса.

«Мы должны быть инвестиционным раем для Европы. А для этого у нас должны быть условия такие, как в любой оффшорной стране. А с господином Гетьманцевым и его командой мы не можем конкурировать. Мы можем конкурировать только с африканскими странами, и то с теми, где идёт война. У нас нет возможности конкурировать ни с одной страной Европы по инвестициям, я говорю это честно и открыто, так как работаю с фондами, банками много лет», – добавил предприниматель.