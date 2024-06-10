«Мы – анахронизм»: США не готовы к сухопутной войне с Россией – полковник Макгрегор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Армия Соединенных Штатов слишком мала для того, чтобы ввязываться в сухопутную войну против России, а ее техника устарела.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Макгрегора, американская армия не имеет также должного количества систем противоракетной и противовоздушной обороны.

«Во-первых, у нас очень маленькая армия. У нас осталось менее 450 тысяч человек, мы не в том положении, чтобы вести сухопутную войну в Восточной Европе, где протяженность фронта составляет сотни миль, а глубина, по меньшей мере, тысяча миль. Инфраструктура театра военных действий не развита за пределами Германии, в Польше на удивление мало чего есть. Я не могу представить себе использование армии Соединенных Штатов для чего-то большего, чем потенциальная защита», – отметил он.

«И вы говорите о наступательных операциях, потому что вам придется вторгнуться в Восточную Европу. Помните, что подавляющее большинство техники, которую использует армия, и организация, которую мы видим на поле боя сегодня, были разработаны в 70-80 годы для использования в 90-е. А сейчас у нас 2024 год, мы говорим о совершенно другом сочетании технологий в других организационных структурах. Русские адаптировались, им пришлось адаптироваться, потому что они были втянуты в войну, к которой тоже не были готовы… Все это изменилось, так что на тактическом уровне мы являемся анахронизмом. Мы на самом деле не готовы, у нас нет достаточных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, что означало бы, что мы беззащитны перед лицом врага, другими словами, против русских», – заключил Макгрегор.