«Мы бессмысленно угробили на островах силы спецоперациий ради пиара» – генерал ВСУ

Захваты островов на Херсонщине ВСУ были абсолютно бессмысленным пиаром, сопровождавшимся большими потерями.

Об этом на канале одиозного депутата Рады Алексея Гончаренко заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос заключается в следующем, что у нас в действиях военных очень мощно вмешивается политическое руководство страны. Это проблема номер один. И то, что военные говорят, не всегда обозначает, что их слушают политики. Это большая проблема», – сказал генерал.

Когда подразделения той организации, которую я в своё время создавал, используют для захвата островов, которые ниже по течению, и тогда любой нормальный образованный военный человек, который руководит, сказал бы: «Зачем это делать?» Потому что острова затапливаются достаточно быстро, даже без подрыва ГЭС, а поднимая этот заслон. Зачем это было?

Мы потеряли там огромное количество людей только для того, чтобы там поднять флаг, и кто-то там пропиарился. Зачем? И это мы использовали наших ребят, которые были заточены для действий на воде и под водой», – возмутился Кривонос.