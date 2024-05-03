«Мы бьёмся за то, чтобы Венгрия не участвовала в этом безумии» – Сийярто

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НАТО стремительными темпами продвигается к пересечению красных линий, ранее прочерченных совместными усилиями. Над миром оранжевый код опасности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает nepszava.hu., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы МИД Венгрии, Европа всё дальше от мира, НАТО стремительно пересекает красные линии, пытаясь влить ещё сто миллиардов долларов в войну на Украине.

«Эти сто миллиардов должны быть собраны в течение пяти лет, а значит, ещё на пять лет НАТО готов продлить войну», – констатирует Сийярто.

«И мы знаем, какой риск это представляет, поскольку каждый день военных действий грозит дальнейшим распространением войны во времени и географическом пространстве», – предупредил он.

Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему занимает ясную позицию, согласно которой на поле боя нет решения проблем, только смерть и разрушения, и только переговоры могут привести к урегулированию.

«В этой войне нет и не может быть победителей, в этой войне есть только проигравшие», – подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Он заявил, что Венгрия не желает участвовать в операции НАТО по поставке оружия и обучению украинских солдат, а правительство не желает способствовать этому форинтами налогоплательщиков.

«В ближайшие недели, в ходе переговоров по этим предложениям, мы продолжим бороться за то, чтобы Венгрия могла остаться в стороне от этого безумия, от поставок оружия, и от обучения украинских солдат, а Венгрия могла остаться в стороне от поставок оружия», – отметил министр иностранных дел Венгрии.

По его словам, «для венгерского правительства на первом месте стоит безопасность венгерского народа, и наша важнейшая задача — гарантировать эту безопасность». Это, продолжил он, возможно только в том случае, если Венгрия не вступит в войну.

«Мы видим подготовку к мировой ядерной войне, мы видим всё это безумие», – сказал Сийярто.

По его словам, это можно остановить только если на выборах в Европарламент победят политики, выступающие за мир.