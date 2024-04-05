«Мы богаче Путина в 20 раз и можем позволить себе длительный конфликт» – Сикорский

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам юбилейного саммита Североатлантического альянса в Брюсселе разъяснил, что означает «миссия НАТО для Украины».

По его словам, это не вступление в войну, а использование возможностей подготовки и планирования альянса в целях поддержки страны, борющейся с российской агрессией. Слова Сикорского цитирует радиостанция Polskie Radio 24.

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«Важно, чтобы Путин понял: мы планируем как надо, и это на несколько лет. Путин не может выиграть ни через несколько месяцев, ни даже через год или два. Как НАТО, мы в 20 раз богаче его, и можем позволить себе длительный конфликт», – заявил глава польской дипломатии.

По его словам, идея фонда поддержки Украины заключается в том, что Альянс возьмет на себя координацию поставки вооружений Украине от США и будет курировать подготовку украинских военнослужащих. До сих пор НАТО не желало открыто вмешиваться и полагалось в этом вопросе на Вашингтон, чтобы не создавать впечатление, что Альянс является стороной конфликта. Теперь этих опасений не слышно. Этот фонд в просторечии и называется «миссией НАТО для Украины», сообщает польская радиостанция.

«Это не означает, что мы вступаем в войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать координационные, учебные, планировочные возможности альянса для поддержки Украины более скоординированным образом», – подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось ранее, целью фонда помощи Украине является страховка в случае избрания Дональда Трампа президентом США и прекращение военной помощи Украине в течение его президентской каденции.

Активное вовлечение НАТО в войну будет означать окончательный отказ от оборонительного характера Альянса и переход к карательно-полицейским функциям за пределами территории государств-членов.