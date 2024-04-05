«Мы богаче Путина в 20 раз и можем позволить себе длительный конфликт» – Сикорский

Владимир Букарский.  
05.04.2024 14:17
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 143
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО


Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам юбилейного саммита Североатлантического альянса в Брюсселе разъяснил, что означает «миссия НАТО для Украины».

По его словам, это не вступление в войну, а использование возможностей подготовки и планирования альянса в целях поддержки страны, борющейся с российской агрессией. Слова Сикорского цитирует радиостанция Polskie Radio 24.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам юбилейного саммита Североатлантического альянса в Брюсселе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Важно, чтобы Путин понял: мы планируем как надо, и это на несколько лет. Путин не может выиграть ни через несколько месяцев, ни даже через год или два. Как НАТО, мы в 20 раз богаче его, и можем позволить себе длительный конфликт», – заявил глава польской дипломатии.

По его словам, идея фонда поддержки Украины заключается в том, что Альянс возьмет на себя координацию поставки вооружений Украине от США и будет курировать подготовку украинских военнослужащих. До сих пор НАТО не желало открыто вмешиваться и полагалось в этом вопросе на Вашингтон, чтобы не создавать впечатление, что Альянс является стороной конфликта. Теперь этих опасений не слышно. Этот фонд в просторечии и называется «миссией НАТО для Украины», сообщает польская радиостанция.

«Это не означает, что мы вступаем в войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать координационные, учебные, планировочные возможности альянса для поддержки Украины более скоординированным образом», – подчеркнул Сикорский.

Как сообщалось ранее, целью фонда помощи Украине является страховка в случае избрания Дональда Трампа президентом США и прекращение военной помощи Украине в течение его президентской каденции.

Активное вовлечение НАТО в войну будет означать окончательный отказ от оборонительного характера Альянса и переход к карательно-полицейским функциям за пределами территории государств-членов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть