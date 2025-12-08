Мы больше не будем идиотами с чековой книжкой ради помощи Украине, – Трамп-младший

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не является в топе приоритетов для американцев, поэтому США не будут больше выписывать ей пустые чеки.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступающий раскритиковал Европу за желание конфронтации с Россией, но руками и за деньги американцев.