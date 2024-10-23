«Мы больше не будем следовать вашим приказам», – итальянский журналист о главном сигнале саммита БРИКС Западу
Проведение саммита БРИКС в Казани является, прежде всего, сигналом Западу, что государства, объединяющие большинство населения планеты, не намерены впредь подчиняться англо-саксонскому диктату.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил итальянский журналист и левый общественник Леонардо Синигалья.
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«Очевидно, что западный нарратив об «изолированной России» является полной выдумкой. В саммите БРИКС под председательством президента Путина приняли участие многие главы государств и правительств, даже генсек ООН. Это четкий сигнал от большинства стран мира Западу: мы больше не будем слепо следовать вашим приказам.
Расширение группы БРИКС, переговоры об альтернативной платежной системе и продвижение реформы глобального управления – все это позитивные итоги саммита. БРИКС уже находится на переднем крае исторической трансформации от однополярного, гегемонистского порядка, управляемого Соединенными Штатами, к многополярному, демократическому мировому порядку. Растущая активность группы является лишь одним из различных доказательств этого. Мировое большинство хочет иметь справедливую долю в международных институтах, хочет иметь парадигму развития, альтернативную Вашингтонскому консенсусу», – сказал Синигалья.
Впрочем, считает он, странам БРИКС пора переходить от деклараций к реальным делам, только тогда новая структура будет выглядеть как действенная альтернатива.
«БРИКС должен создать свои собственные органы, чтобы лучше управлять переходом от однополярного к многополярному мировому порядку. Как заявили сегодня президент Лула и президент Путин, необходимы конкретные действия, и чем больше мы будем ждать, тем труднее это будет сделать», – опасается итальянский общественник.
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