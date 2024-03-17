«Мы больше помогаем бандеровцам» – немцы обвиняют Макрона в болтовне

Вадим Москаленко.  
17.03.2024 13:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 709
 
Война, Германия, Дзен, Украина, Франция


Несмотря на воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, Германия оказывает Украине куда большую материальную поддержку.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская неделя» заявил немецкий политолог-русофоб Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, Германия оказывает Украине куда большую материальную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Кроме этих ракет «Таурус» поддержка от Германии большая, ситуация совсем не такая, как в 2022 году. Идёт большая поддержка. Ещё не такая большая, как у скандинавских или прибалтийских стран, если считать в процентах от ВВП. Но это больше, чем дают США, по процентам от ВВП, это тоже люди иногда забывают.

И с Францией такая проблема, что Макрон риторически поддерживает, он хорошие слова говорит. Но если посмотреть на материальную помощь Украине, она менее впечатляющая, как немецкая.

Риторика не такая приятная, как у Макрона, но материальная помощь значительно больше», – сказал Умланд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть