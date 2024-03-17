«Мы больше помогаем бандеровцам» – немцы обвиняют Макрона в болтовне

Несмотря на воинственные заявления президента Франции Эммануэля Макрона, Германия оказывает Украине куда большую материальную поддержку.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская неделя» заявил немецкий политолог-русофоб Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме этих ракет «Таурус» поддержка от Германии большая, ситуация совсем не такая, как в 2022 году. Идёт большая поддержка. Ещё не такая большая, как у скандинавских или прибалтийских стран, если считать в процентах от ВВП. Но это больше, чем дают США, по процентам от ВВП, это тоже люди иногда забывают.

И с Францией такая проблема, что Макрон риторически поддерживает, он хорошие слова говорит. Но если посмотреть на материальную помощь Украине, она менее впечатляющая, как немецкая.

Риторика не такая приятная, как у Макрона, но материальная помощь значительно больше», – сказал Умланд.