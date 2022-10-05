Мы боремся не только с Украиной, но и со всем НАТО – Патрушев

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Новости Украины

Россия борется на Украине не только с ВСУ, а и со всем блоком НАТО.

Об этом на совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Патрушев подчеркнул, что члены НАТО снабжают Украину оружием, боеприпасами, разведданными и всем необходимым для войны с Россией.

«Сегодня Россия, освобождая народ Украины от неонацизма, ведет борьбу не только с националистическими формированиями и ВСУ. Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов, участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения. И это не пустые слова – США и их союзники уже давно реализуют свои планы по созданию биологического оружия в лабораториях, развернутых по всему миру, в том числе вблизи российских границ. Часть лабораторий, как мы уже знаем, были расположены на Украине и использовались для создания особо опасных патогенов», – сказал глава Совбеза.

«Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности России», – заявил Патрушев.