«Мы – братья. Пора объединяться с русскими и белорусами» – генерал СБУ

31.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Народам Украины, Белоруссии и России надо искать, что их объединяет, и понимать, что разделяют их сиюминутные интересы властей и олигархов, из-за которых возникают конфликты.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Василий Вовк, генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам госбезопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается наших народов, украинского, белорусского, российского, то, к сожалению, у нас на сегодня нет братских властей. Все власти преследуют свои позиции, свои цели, и свои сегодняшние желания. Поэтому нельзя сказать, что мы живём сегодня в таком братском коллективе, но это только из-за властей, из-за олигархизации этих властей.

Войны начинаются с экономики, это аксиома, это прописная истина, и мы должны искать там эти причины. К сожалению, по большому счёту, большой сегмент в этой причине занимает экономика на Донбассе. Мы должны это учитывать. И когда мы говорим, что мы должны установить мир, вернуть Донбасс, мы должны в первую очередь исходить из того, что тут главная причина – не там, где экономические вопросы. Конечно, мы братские народы. У моего друга, который пришёл из войны на востоке, живёт брат в центре Российской Федерации. Они братья, и они общаются, хотя один воюет, а другой не воюет. Что теперь я должен сказать, что они не братья? Ярлыки, которые пытаются вешать – что там вата, а там ещё что-то, а тут только патриотизм и героизм – так не должно быть. Мы должны понять суть проблемы, суть конфликта, суть войны – и идти от этой сути, найти то, что нас всегда объединяло, то что нас всегда делало братьями и сёстрами», – заключил Василий Вовк.