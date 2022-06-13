Мы будем еще терять территории, – прогноз от депутата Рады

13.06.2022  13:15 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Украина
Новости Украины

Боевые действия на Украине будут продолжительными и кровопролитными, а страна продолжит терять территории.

Об этом в эфире 5 канала заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Рахманина, для того, чтобы перейти в контрнаступление и начать отбивать утраченные территории, у Украины нет ресурсов.

«Война не закончится, к сожалению, ни завтра, ни послезавтра. Бои будут еще очень продолжительные, очень кровопролитные и, к большому сожалению, нам еще придется терять территории.

Но это не означает, что мы свернули с пути к победе. Победа предусматривает длинную, тяжелую работу, и победа эта достигается при помощи ресурсов, которых нам пока что на сегодня не хватает для того, чтобы осуществлять контрнаступление эффективно и начинать уже масштабно освобождать наши территории.

Пока что нам нужно обескровить врага, чем, собственно, украинские военные невероятной ценой занимаются на территории Донецкой и Луганской областей», – заявил Рахманин.

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