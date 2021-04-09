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09.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Мы будем самыми обиженными Западом – Червоненко

Новости Украины

Даже во время Кучмы лозунг вступления в НАТО был просто средством давления на Россию, а сейчас никто не будет вступаться за Украину, если действительно начнется война с Россией.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тогда идея вступления в НАТО – это был ход Леонида Даниловича после Тузлы, чтобы показать, что есть противовес. И я не устаю говорить, что единственное приемлемое состояние Украины, которое позволит нам развиваться и быть уважаемыми – это активный нейтралитет. Всегда, даже в бизнесе, тем более – в политике на противоборстве двух конкурирующих сторон ты получаешь больше дивидендов.

Что касается НАТО – если ты честный государственник и ты хочешь добра своей стране, изучай те аксиомы, краеугольные камни, от которых стартуем. Первое – по Будапештскому договору, по Беловежскому договору предполагалось, что мы не будем блоковыми. По Будапештскому, когда мы отдавали ракеты, нам были даны гарантии.

Сегодня нам говорят – мы вас поддержим. Но вчера влиятельные «Нью-Йорк таймс» и другие американские газеты вышли с заголовками, что Украину разводят в том плане, что в случае военного конфликта, они не заступится, как не заступились за Грузию. То есть, мы будем самыми потерянными и обиженными», – сказал Евгений Червоненко.

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