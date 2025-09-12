Мы будем топить эстонских пиратов на Балтике, – Коротченко

Анатолий Лапин.  
12.09.2025 12:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 582
 
Балтика, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нефть, Россия


Если прибалтийские страны решат незаконно задержать или отбуксировать российское торговое судно в Балтийском море, заблокировав судоходство, это будет приравнено к пиратству. В таком случае корабли ВМФ России будут вынуждены утопить пиратский корабль.

Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Попытки эстонских военно-морских сил останавливать либо досматривать какие-то танкеры, либо торговые суда в международных водах Балтийского моря, – в случае, если капитаны таких танкеров будут подавать сигнал SOS и обращаться, что их атакуют в международных водах пираты, – а в данном случае мы будем рассматривать эстонские ВМС, пытающиеся захватить либо принудить идти в свои порты из международных вод те торговые суда и танкеры, которые следуют в или из российских портов, мы будем рассматривать как морское пиратство и, разумеется, топить при необходимости тех, кто попытается заниматься пиратством», – заявил Коротченко.

В мае эстонские военные попытались задержать в Финском заливе направлявшийся из Индии в Россию танкер. На выручку был поднят истребитель Су-35 ВКС России.

Спустя несколько дней Россия задержала нефтяной танкер, вышедший из эстонского порта в Роттердам и проходивший через территориальные воды РФ.

